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Последние минуты жизни вакцинированной от коронавируса военной Инны Нарожной попали на видео

Последние минуты жизни вакцинированной от коронавируса военной Инны Нарожной попали на видео
11:37 Сегодня Телеграф Фото: obozrevatel

В сети показали видео с последними минутами жизни украинской военной Инны Нарожной, которая умерла 23 марта, спустя два дня после вакцинации.

Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Сам трагический момент попал на кадры с видеокамер, которые находились на улице. Спустя некоторое время ролик начал гулять по Одесским Телеграм-каналам.

Судя по видеозаписи, женщина находилась в окружении двух человек в военной и гражданской одежде. Когда она отошла от них, то внезапно свалилась на землю, а ее знакомые попытались оказать ей помощь.

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Видео (18+) момента последних минут жизни Инны Нарожной:

Напомним, что погибшая 43-летняя военная была старшим солдатом и служила бухгалтером и очень любила свою работу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, ВСУ, Инна Нарожная.
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