В "ковидной" больнице Луцка произошло самоубийство: подробности (фото)

В Луцке из здания коронавирусного госпиталя, расположенного в отдельном здании местного роддома, выбросилась 81-летняя женщина. Она погибла на мете.

Об этом сообщают "Волинські новини".

Женщина выпала с 4 этажа. По словам заместителя директора городской клинической больницы Андрея Смольянинова, на данный момент точно неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Волынской области, женщине, которая выпала с четвертого этажа лечебного учреждения, был 81 год. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту несчастного случая сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Телеграф", ранее в больницах Киева уже пятеро пациентов наложили на себя руки, пока находились на лечении от коронавируса.

Также в Тернополе мужчина перерезал себе сонную артерию прямо на глазах у медиков коронавирусного отделения. Он находился в тяжелом состоянии.