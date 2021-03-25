СБУ передала "пламенный привет" оккупантам в Крыму (видео)

В четверг, 25 марта, на нескольких радиостанциях в оккупированном Крыму зазвучало двойное зашифрованное сообщение с поздравлением работников СБУ с профессиональным праздником.

Соответствующие видео, на которых отчетливо слышно сообщение сотрудников спецслужбы появились на YouTube.

"Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской", - говорится в одном из сообщений.

Второе поздравление звучало так: "Коллеги из театра на Владимирской приветствуют бывших коллег из театра на Ивана Франко с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности".

Отметим, что дословно это означает, что отделение СБУ (так называемый "театр", - Авт.) располагалось в Крыму на улице Ивана Франко в Симферополе до оккупации. Сейчас там — офис российской ФСБ. В Киеве на улице Владимирской располагается Центральное управление СБУ.

В оккупированном Крыму российские спецслужбы уже начали проверку.

Напомним, в четверг, 25 марта, отмечается национальный праздник - День Службы безопасности Украины (СБУ). Праздник был учрежден 22 марта 2001 года по указу президента Украины Леонида Кучмы. Дата праздника выбрана неслучайно - именно 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Службе безопасности Украины".

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 25 марта также отмечается народный праздник - Феофанов день.