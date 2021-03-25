В Киеве перекрыли улицу из-за мужчины, выбрасывающего из окна хлам (фото и видео)

Вечером в четверг, 25 марта, в Соломенском районе Киева мужчина устроил переполох, выбрасывая вещи из окна по машинам.

Фото и видео с места событий постят местные паблики в сети.

Отмечается, что инцидент случился на улице Волынской - из окна пятого этажа в доме №2 мужчина выбрасывал хлам, в частности, стеклянные бутылки, по проезжающим машинам.

Повреждено минимум восемь авто.

Для предотвращения ущерба правоохранители были вынуждены перекрыть улицу. Как пишет "Киев Оперативный", полицейские задержали виновника ЧП.

"Снайпер, блин", "Весна. У шизы обострение началось", "Весенние обострения", "Ехал в тот момент... повезло. Промазало то существо чашкой. Другим так не повезло", - среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее мужчина в Киеве облился бензином и угрожал поджечь себя в знак протеста против демонтажа МАФов.