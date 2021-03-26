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На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)

На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

26 марта на трассе "Керчь-Севастополь" было зафиксировано перемещение военной техники РФ.

Как сообщает Крым.Реалии, в обоих направлениях были замечены одинокие военные машины, либо небольшие колонны без сопровождения.

Согласно данным корреспондентов издания, в сторону Симферополя двигались четыре платформы с БМП и две колонны заправщиков и военных грузовиков. 

По направлению к Керчи была замечена колонна крытых грузовиков и тягач с неисправным БТР. 

По данным издания, военные автомобили можно заметить каждые 15-20 минут пути. 

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Напомним, интенсивное перемещение российских войск было замечено 24 марта на востоке Керченского полуострова

Эшелон военной техники также был замечен 25 марта в Ростовской области у границы с Украиной

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Украина, Россия, Крым.
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