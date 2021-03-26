На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)

26 марта на трассе "Керчь-Севастополь" было зафиксировано перемещение военной техники РФ.

Как сообщает Крым.Реалии, в обоих направлениях были замечены одинокие военные машины, либо небольшие колонны без сопровождения.

Согласно данным корреспондентов издания, в сторону Симферополя двигались четыре платформы с БМП и две колонны заправщиков и военных грузовиков.

По направлению к Керчи была замечена колонна крытых грузовиков и тягач с неисправным БТР.

По данным издания, военные автомобили можно заметить каждые 15-20 минут пути.

Напомним, интенсивное перемещение российских войск было замечено 24 марта на востоке Керченского полуострова.

Эшелон военной техники также был замечен 25 марта в Ростовской области у границы с Украиной.