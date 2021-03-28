Нашему бойцу прилетело: Ярош показал последствия удара по ВСУ на Донбассе

В сети показали фото последствий обстрела позиций ВСУ на Донбассе 27 марта.
Об этом 28 марта в своей Фейсбуке сообщил украинский общественно-политический деятель Дмитрий Ярош.
"На войне как на войне...", - прокомментировал он фотографию шлема одного из бойцов, который 27 марта вернулся с Донбасса после того как попал по обстрел боевиков.
Фото шлема бойца ВСУ, который попал под вражеские пули:
Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказал, при каких условиях может закончиться военный конфликт на Донбассе.