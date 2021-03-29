Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление

Столичные власти рассматривают возможность прекращения работы общественного транспорта на время локдауна. Такое же мнение у чиновников и по поводу киевских школ.

Об этом в понедельник, 29 марта, эфире "Украина 24" заявил Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам чиновника, cитуация с COVID совсем не улучшилась. За последние две недели на 5 тысяч единиц было увеличено количество коек в больницах. При этом многие киевляне не воспринимают карантин всерьез.

Рост числа заболеваний вынуждает КМДА учитывать вариант закрытия школ и остановки общественного транспорта.

"Сегодня пошли в школу дети 1-4 класса, потому что мы ищем логические варианты для работы города. Но если ситуация не изменится, то нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады, а также принимать решения об ограничении транспорта в целом", - заявил Николай Поворозник.

Напомним, адвокат Мирослава Чорноусько в интервью "Телеграфу" рассказала о возможной остановке транспорта во время локдауна.