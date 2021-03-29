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Понедельник, 29.03.2021
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Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление
Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление

Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление

Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф

Столичные власти рассматривают возможность прекращения работы общественного транспорта на время локдауна. Такое же мнение у чиновников и по поводу киевских школ.

Об этом в понедельник, 29 марта, эфире "Украина 24" заявил Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам чиновника, cитуация с COVID совсем не улучшилась. За последние две недели на 5 тысяч единиц было увеличено количество коек в больницах. При этом многие киевляне не воспринимают карантин всерьез.

Транспорт в Киеве могут остановить и перевести на спецпропуска: что известно

Рост числа заболеваний вынуждает КМДА учитывать вариант закрытия школ и остановки общественного транспорта.

"Сегодня пошли в школу дети 1-4 класса, потому что мы ищем логические варианты для работы города. Но если ситуация не изменится, то нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады, а также принимать решения об ограничении транспорта в целом", - заявил Николай Поворозник.

Напомним, адвокат Мирослава Чорноусько в интервью "Телеграфу" рассказала о возможной остановке транспорта во время локдауна.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Транспорт, Школы, Карантин, КМДА, Николай Поворозник.
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