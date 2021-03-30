Авария с "Интерсити" под Запорожьем: что происходит на закрытом перегоне на данный момент (видео)

На данный момент поезд "Интерсити", который попал в аварию в районе села Славгород, где с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда №732 "Киев – Запорожье", подняли на рельсы.

Соответствующее видео публикует издание "Сегодня" в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что на аварийном участке перегона движение практически восстановили – шесть вагонов подняли обратно на рельсы и буксируют с места происшествия.

Отметим, в связи с ЧП трудности в передвижении во вторник, 30 марта ощутили пассажиры, направлявшиеся из и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье. Правда, "Укрзализныця" организовала доставку автобусами пассажиров из Днепра в ближайшие более мелкие населенные пункты.

Как сообщал "Телеграф", целый день вторника, 30 марта, на месте ЧП со скоростным поездом проводились восстановительные работы, а поезда ходили в объезд.

Также на момент аварии в поезде находились 88 пассажиров, никто не пострадал. Отметим, что три вагона за уставшими и перенервничавшими пассажирами сошедшего с рельсов "Интерсити", приехали спустя три часа после аварии.