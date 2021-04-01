Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)

В Ужгороде неподалеку от границы со Словакией между дальнобойщиками возникла драка. Причиной тому послужило то, что один из водителей проехал без очереди.

Об этом в середу 31 марта сообщили в Фейсбуке Police Control Ukraine.

В сообщении сказано, что один из водителей решил дать пограничнику взятку и проехать вне очереди. Это и вызвало волну негодования у водителей. "Предприимчивого" водителя догнали и устроили с наим разборки.

Видео происшествия сняли очевидцы на месте событий:

Стоит напомнить, что ранее, 30 марта в Винницкой области произошло смертельное ДТП: пьяный водитель сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде.