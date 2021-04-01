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Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)

Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
10:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Ужгороде неподалеку от границы со Словакией между дальнобойщиками возникла драка. Причиной тому послужило то, что один из водителей проехал без очереди.

Об этом в середу 31 марта сообщили в Фейсбуке Police Control Ukraine.

В сообщении сказано, что один из водителей решил дать пограничнику взятку и проехать вне очереди. Это и вызвало волну негодования у водителей. "Предприимчивого" водителя догнали и устроили с наим разборки.

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Видео происшествия сняли очевидцы на месте событий:

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Стоит напомнить, что ранее, 30 марта в Винницкой области произошло смертельное ДТП: пьяный водитель сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Ужгород, Дальнобойщик.
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