Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей

Харьковские правоохранители объявили о подозрении врачу-гинекологу, по вине которого в утробе роженицы умер ребенок.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, в октябре 2018 года беременная жительница Дергачевского района была доставлена медиками скорой помощи в родильное отделение районной больницы.

В отделении врач не смог правильно диагностировать и оценить с медицинской точки зрения состояние пациентки. Он выписал ей препараты в необоснованных дозах, из-за чего ребенок умер внутриутробно.

В ходе следствия выяснилось, что если бы врач первоначально правильно провел диагностику состояния пациентки, то ребенок остался бы жив.

За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде заключения на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 5 декабря, в Новомосковске женщина не дождалась медиков и родила ребенка, который оказался мертвым.

И 23 января, в субботу, в Ровно произошла трагедия: женщина умерла во время родов в домашних условиях.