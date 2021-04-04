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Воскресенье, 04.04.2021
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Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)

Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Новости N

В Николаеве, который вместе с областью в четверг, 25 марта, оказался в "красной зоне", в воскресенье, 4 апреля, несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии Украины совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Об этом сообщает местное интернет-издание "Новости N".

"Около 9 часов утра на парковке возле супермаркета "Велмарт" заехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Национальной гвардии. Из них вышли десятки бойцов Нацгвардии, которые направились к рынку "Колос", - говорится в заметке.

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Все входы на вещевой рынок были заблокированы полицейскими и нацгвардейцами. Как рассказал изданию один из полицейских, им была поставлена задача не пропускать на рынок никого — ни продавцов, ни покупателей. Отметим, что к этому времени многие точки уже работали.

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Спустя несколько часов после этого на рынке практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "навынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

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"Вместе с тем, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает", - говорится в заметке.

Вместе с тем, Telegram-канал "ЧП Україна" после полудня воскресенья пишет, что после часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжили работу.

Как сообщалось, о том, почему Николаев попал в "красную" зону, рассказал мэр города Александр Сенкевич.

По состоянию на утро 4 апреля медики в Украине за сутки зарегистрировали 13 738 человек с коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.

При этом в Николаевской области за прошедшие сутки зафиксировали 386 новых случаев заражения коронавирусом, 12 больных скончались, а общее число болеющих в настоящее время составило 10 002.

По данным СНБО Украины, Николаевская область по состоянию на 4 апреля входит в лидеры по заполненности коек в медицинских учреждениях: в регионе заняты 74,5% всех койкомест, - заняты 1865 из 2502 коек в медучреждениях области.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Николаев, Рынок, Карантин, Нацгвардия, Красная зона, Колос.
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