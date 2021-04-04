Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)

В Николаеве, который вместе с областью в четверг, 25 марта, оказался в "красной зоне", в воскресенье, 4 апреля, несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии Украины совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Об этом сообщает местное интернет-издание "Новости N".

"Около 9 часов утра на парковке возле супермаркета "Велмарт" заехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Национальной гвардии. Из них вышли десятки бойцов Нацгвардии, которые направились к рынку "Колос", - говорится в заметке.

Все входы на вещевой рынок были заблокированы полицейскими и нацгвардейцами. Как рассказал изданию один из полицейских, им была поставлена задача не пропускать на рынок никого — ни продавцов, ни покупателей. Отметим, что к этому времени многие точки уже работали.

Спустя несколько часов после этого на рынке практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "навынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

"Вместе с тем, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает", - говорится в заметке.

Вместе с тем, Telegram-канал "ЧП Україна" после полудня воскресенья пишет, что после часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжили работу.

Как сообщалось, о том, почему Николаев попал в "красную" зону, рассказал мэр города Александр Сенкевич.

По состоянию на утро 4 апреля медики в Украине за сутки зарегистрировали 13 738 человек с коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.

При этом в Николаевской области за прошедшие сутки зафиксировали 386 новых случаев заражения коронавирусом, 12 больных скончались, а общее число болеющих в настоящее время составило 10 002.

По данным СНБО Украины, Николаевская область по состоянию на 4 апреля входит в лидеры по заполненности коек в медицинских учреждениях: в регионе заняты 74,5% всех койкомест, - заняты 1865 из 2502 коек в медучреждениях области.