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"Каждый сам за себя": рестораны в центре Киева продолжают принимать посетителей во время карантина

"Каждый сам за себя": рестораны в центре Киева продолжают принимать посетителей во время карантина
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф

В Киеве рестораны продолжают работу несмотря на введенный карантин. 

Об этом написал в Фейсбук главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов. 

"Велюр" показал урок, что в истории с выживанием бизнеса каждый сам за себя", - написал он. 

По его словам, сразу в двух ресторанах фуд-хола Kyiv Food Market ему предложили поужинать в зале. 

"Такой "адаптивный" карантин. Так, шепотом, без лишнего шума, но работают", - написал он. 

Запрет на прием посетителей заведениями общественного питания был введен в столице 20 марта после очередного ужесточения карантина. Изначально ожидалось, что эти ограничения будут введены до 9 апреля, однако позже мэр города Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля ограничения лишь усилятся и будут действовать минимум до 16 апреля. 

Как сообщалось ранее, журналистка Алена Яхно показала фото того, как соблюдаются карантинные ограничения в "краснозонном" Киеве. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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