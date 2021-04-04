"Каждый сам за себя": рестораны в центре Киева продолжают принимать посетителей во время карантина

В Киеве рестораны продолжают работу несмотря на введенный карантин.

Об этом написал в Фейсбук главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов.

"Велюр" показал урок, что в истории с выживанием бизнеса каждый сам за себя", - написал он.

По его словам, сразу в двух ресторанах фуд-хола Kyiv Food Market ему предложили поужинать в зале.

"Такой "адаптивный" карантин. Так, шепотом, без лишнего шума, но работают", - написал он.

Запрет на прием посетителей заведениями общественного питания был введен в столице 20 марта после очередного ужесточения карантина. Изначально ожидалось, что эти ограничения будут введены до 9 апреля, однако позже мэр города Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля ограничения лишь усилятся и будут действовать минимум до 16 апреля.

Как сообщалось ранее, журналистка Алена Яхно показала фото того, как соблюдаются карантинные ограничения в "краснозонном" Киеве.