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В Киеве на Северном мосту под колесами машины погиб мужчина: не исключено самоубийство (видео)

В Киеве на Северном мосту под колесами машины погиб мужчина: не исключено самоубийство (видео)
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф

Трагическое происшествие случилось в Киеве в понедельник, 5 апреля. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Прыгнув под колеса приближающегося авто.

Об этом рассказали в сообществе "Київ Оперативний" в facebook.

"Только что с Северного моста, прямо на дорогу, упал/прыгнул человек. Без шансов - скончался на месте", - указали авторы сообщения.

На видео видно, как на место события приехало несколько экипажей "скорой помощи". Однако, мужчину уже было не спасти. Он скончался на месте происшествия.

Также на видео заметна пробка на мосту в направлении правого берега. Такая ситуация наблюдалась утром во всей столице после введения ограничений на пользование общественным транспортом. Кроме того, киевские таксисты решили "ухватить Бога за бороду" и резко взвинтили цены на свои услуги, что также не осталось незамеченным.

Напомним. в пятницу, 2 апреля, выстрелом себе в голову завершил свой жизненный путь солдат Госпогранслужбы, проходивший службу на границе с Беларусью. Причина суицида пока что остается неизвестной.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 403

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Киев, Самоубийство, Авто, Северный мост.
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