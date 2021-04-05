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В центре Киева двое россиян избили выпивавшего парня (фото, видео)

В центре Киева двое россиян избили выпивавшего парня (фото, видео)
17:25 Сегодня Телеграф фото: Киевская городская прокуратура

В центре Киева двое россиян, прикинувшись активистами, избили парня и девушку, которые выпивали алкогольные напитки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, "активисты" подошли к паре молодых людей сделали им замечание. Парень, которому предназначалось замечание, сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали избивать руками и ногами в голову, ноги, туловище.

Вскоре полицейские выяснили, что активистами оказались двое россиян 32-х и 28-ми лет.

На данный момент хулиганам  избирают меру пресечения. А на парня и девушку, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве мужчина открыл стрельбу по охраннику в торгово-развлекательном центре, попросившего его одеть защитную маску.

Также  в магазине "Ашан" охранник  напал и избил женщину, зашедшую в супермаркет без маски. После разгоревшегося скандала горе-охранника уволили из магазина. Также был уволен его начальник, а главе управления охраны города Киев объявили выговор.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Россияне, Фото, Избиения.
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