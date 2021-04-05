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Стрелков внезапно открыл правду о "героях Новороссии"

Стрелков внезапно открыл правду о "героях Новороссии"
18:12 Сегодня Телеграф

Бывший "министр обороны" террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), ранее заявивший о решающем наступлении ВСУ в апреле 2021 года, в ходе которого боевики смогут продержаться не больше 2-3 дней, очень "лестно" высказался о своих "коллегах" из группировки "ДНР".

Слова боевика процитировал блогер и журналист Денис Казанский в Twitter.

По словам блогера, Стрелков высказывается о других боевиках в крайне негативном ключе, называя бывшего командира спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области Александра Ходаковского гнидой, российского разведчика Игоря Безлера мародером, командира батальона "Пятнашка", друга "Гиви" и "Моторолы" Абхаза жуликом и бандитом, главаря боевиков группировки "ДНР" Александра Захаренко алкашом, а Михаила Толстых ("Гиви") наркоманом.

"Никакая украинская пропаганда не нужна. Витязи "русского мира" сами все расскажут друг о друге", - уверен Казанский.

 

Как сообщал "Телеграф", ранее у боевиков появился новый фейк про убитого ребенка, который сейчас раскручивают российские СМИ, обвиняя ВСУ в детоубийстве. Якобы взрывчатку сбросили с БПЛА. Ситуацию подогревают и в Кремле, утверждая, что российские пропагандисты врать не могут.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Александр Захарченко, Игорь Гиркин, Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, Гиви, Михаил Толстых.
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