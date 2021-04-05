Стрелков внезапно открыл правду о "героях Новороссии"

Бывший "министр обороны" террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), ранее заявивший о решающем наступлении ВСУ в апреле 2021 года, в ходе которого боевики смогут продержаться не больше 2-3 дней, очень "лестно" высказался о своих "коллегах" из группировки "ДНР".

Слова боевика процитировал блогер и журналист Денис Казанский в Twitter.

По словам блогера, Стрелков высказывается о других боевиках в крайне негативном ключе, называя бывшего командира спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области Александра Ходаковского гнидой, российского разведчика Игоря Безлера мародером, командира батальона "Пятнашка", друга "Гиви" и "Моторолы" Абхаза жуликом и бандитом, главаря боевиков группировки "ДНР" Александра Захаренко алкашом, а Михаила Толстых ("Гиви") наркоманом.

"Никакая украинская пропаганда не нужна. Витязи "русского мира" сами все расскажут друг о друге", - уверен Казанский.

Стрелков о "героях Новороссии": Ходаковский - гнида, Безлер - мародер, Абхаз - жулик и бандит, Козицын - торговец оружием, Захарченко - алкаш, Гиви - наркоман. Никакая украинская пропаганда не нужна. Витязи русского мира сами все расскажут друг о друге pic.twitter.com/lPrASeGoCO — Денис Казанський (@den_kazansky) April 5, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее у боевиков появился новый фейк про убитого ребенка, который сейчас раскручивают российские СМИ, обвиняя ВСУ в детоубийстве. Якобы взрывчатку сбросили с БПЛА. Ситуацию подогревают и в Кремле, утверждая, что российские пропагандисты врать не могут.