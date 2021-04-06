Дожди и похолодание: прогноз погоды на 6 апреля

В Украине снова ожидается похолодание. Будут и кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По их данным, во вторник, 6 апреля на Западной Украине ожидается +3…+8 градусов тепла. А вот в Карпатах градусник покажет до -3…-8 градусов. А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет более теплая погода +9…+13 градусов.

Также в западных областях можно ожидать мокрый снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях кратковременные дожди. На остальной территории Украины, за исключением Крыма, без осадков.

Столица встретит 6 апреля температурой воздуха +10…+13 градусов. Ожидается облачная погода и возможен кратковременный дождь. Они пройдут и на Левобережной части страны.

В конце недели, по информации sinoptik.ua, погода улучшится. Повысится температура и станет больше солнечного света.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, 6 апреля ожидается существенное похолодание, вплоть до температуры ниже нуля.