Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

На фоне локдауна в Киеве с 5 апреля, отопление в столице планируют начать отключать с субботы, 10 апреля, перенеся этот вопрос на несколько дней из-за похолодания в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

"Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, то такое решение объясняется не только грядущим потеплением до +8 градусов, но и локдауном в Киеве, поскольку большинство будут работать дистанционно.

В КГГА отметили, что жители столичных многоэтажек могут принять решение об отключении отопления на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Как сообщал "Телеграф", отопительный сезон в Киеве стартовал 16 октября 2020 года. Тогда такое решение было принято с учетом среднесуточной температуры и прогнозах о еще большем похолодании до 3-5 градусов тепла.