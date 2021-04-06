Насколько реально наступление России в Украине: экс-разведчик привел цифры

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук объяснил языком цифр, почему разговоры о наступлении России в Украине это вполне реальная ситуация.

Своими подсчетами он поделился на своей странице в Facebook.

"Ситуация на фронте остается стабильно напряженной. Как и предыдущие годы. Таковы уж реалии позиционной войны", - отмечает бывший разведчик.

По его словам, сигналом к очередному обострению является тот факт, что в феврале общее количество обстрелов составило 180, когда как за аналогичный период марта (28 дней) – 226.

"То есть почти 50 раз больше враг осуществлял прицельный обстрел наших позиций и населенных пунктов", - уточняет Рымарук.

Также он сравнил выше приведенные цифры с предыдущим годом:

Февраль 2020 года - 279 обстрелов (март 2020 года – 292 обстрела).

Февраль 2021 года - 180 обстрелов (март 2021 года – 246 обстрелов).

Кроме того, по данным Рымарука, 9 украинских военных погибли, 17 получили травмы.

"Если сравнивать с прошлым годом 12 погибших и 74 раненых (было очень много подрывов и минно-взрывных травм)", - добавил волонтер, подчеркнув, что за март удалось ликвидировать 26 боевиков.

Как сообщал "Телеграф", ранее к вечеру понедельника, 5 апреля, боевики единожды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ни один военный не погиб и не был ранен.