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Фальшивые спецпропуска изымают пачками: что происходит в киевском метро во второй день локдауна (видео)

Фальшивые спецпропуска изымают пачками: что происходит в киевском метро во второй день локдауна (видео)
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф

В Киеве на второй день локдауна полиция продолжает изымать множество фальшивых пропусков на общественный транспорт.

Об этом 6 апреля сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

На входе в метро дежурят отряды Нацполиции, Нацгвардии и "Муниципальной варты", которые и проверяют документы на подлинность.

По словам полицейского на станции "Героев Днепра", одним из главых отличий оригинала от фальшивки является переливающаяся золотая рамка вокруг столичного герба.

По словам журналиста на станции "Академгородок" за 2 минуты правоохранители развернули троих людей. При этом пассажиры уверяли, что получили данные спецбилеты в КГГА и на них даже была печать организации.

Видео с места событий:

Напомним, что в Киеве еще с 3 апреля мошенники начали повсеместно продавать фальшивые спецпропуска на общественный транспорт.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Метро, Карантин, Спецпропуск.
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