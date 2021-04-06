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Город на локдаун не закрылся, люди не верят власти, в вирус и вакцинацию, - Алексей Мочанов о ситуации в Киеве

Город на локдаун не закрылся, люди не верят власти, в вирус и вакцинацию, - Алексей Мочанов о ситуации в Киеве
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После того, как 5 апреля в Киеве ввели локдаун в общественный транспорт стали пускать только по специальным пропускам. На фоне этого резко подскочили цены на услуги такси.  

Однако несмотря на это люди продолжают массово перемещаться по городу на личном транспорте, из-за чего столицу сковали масштабные пробки.

Ситуацию прокомментировал известный украинский гонщик Алексей Мочанов. 

"Красный день календаря.

Забил в Waze с Соломенки мост Патона. Бульвар Дружбы Народов и развязка - тёмно-красные, как кровь в венах.

Навигатор ведёт чигирями, через Сапёрно-Слободскую и развязку в зоне Южного моста, там без подсказки и опыта не разберёшься.

Город на локдауне не закрылся. А встал. Транспорт общественный не пашет, и теперь вместо одного автобуса 40 человек используют 20-30 машин. А то и все 40, каждому отдельно.

Куда все едут? По делам.

Какие дела когда по идее всё закрыто, а погода +8 и солнце в дымке? Х.з.

Я просто набрал мост Потона, чтобы активировать waze и оценить обстановку.

Сосиски и яйца в холодильнике есть, вермишель-трёхминутка тоже, парк для прогулки с собакой недалеко, хоть больше люблю набережную и лес в Конче.

Кафе по идее не работают, спортзалы тоже, буду дома тягать себя к турнику.

Люди не верят власти, в вирус, в вакцинацию, в справедливость и в правосудие, в равные для всех права и обязанности, в замену приговоров суда пятничными решениями СНБО, в карантин и в локдаун, в вирусологию и законы физики. Ни во что.

И пока просвета не видать.

Всё красное. Пробка", - написал он. 

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если локдаун не поможет, то в Киеве могут ввести режим чрезвычайного положения.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Пробки, Блог, Алексей Мочанов.
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