Ограбление года: из автобуса Ровно-Киев украли передачку с 1,4 млн гривен

На автодороге Киев - Чоп возле с. Улашановка Житомирской области из пассажирского микроавтобуса, совершавший рейс из Ровно в Киев, мужчина открыто похитил пакет, как оказалось, с внушительной суммой денег и на автомобиле скрылся с места преступления.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Житомирской области, преступление произошло утром 5 апреля.

"Около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что из рейсового автобуса, водитель которого остановился на маршруте на отдых, неизвестный мужчина через водительскую дверь дерзко забрал пакет с чьей-то передачей. Несмотря на крики пассажиров, незнакомец скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что люди запомнили марку и номер автомобиля, на котором передвигался подозреваемый мужчина, а случайные очевидцы происшествия среди местных жителей даже взялись преследовать его.

"Все данные оперативно были переданы нарядам Управление патрульной полиции в области, обслуживающим участок автодороги Киев - Чоп. Уже через короткий промежуток времени патрульные остановили беглеца на полевой дороге, которой он пытался срезать путь", - говорится в информации.

За рулем остановленного "Peugeot Expert" находился 35-летний житель Ровенской области. Оказалось, пакет человек даже успел закопать в землю у лесополосы, в чем впоследствии сам признался.

В похищенном свертке находились деньги в сумме около 1,4млн грн. Владельца полицейские установили и выяснили, что эта передача направлялась в столицу, где пакет должны были забрать по договоренности.

"Предварительно известно, что задержанный ранее работал на этом рейсовом маршруте и примерно мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. В то утро еще в Ровно мужчина убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки и проследовал за ней на собственном авто. Воспользовавшись временным отсутствием водителя, он на глазах у других пассажиров забрал его. Благодаря неравнодушию людей удалось быстро раскрыть уголовное деяние", - прокомментировала событие замначальника Хорошевского отделения полиции Диана Николайчук.

Сейчас мужчина задержан. Все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 186 (грабеж) УК Украины. По действующему законодательству грабеж, совершенный в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 23 марта галерист, продюсер, коллекционер и глава Международного благотворительного фонда "Вільний птах" Олег Торгало рассказал, что воры, специализирующиеся на проникновении в дома и квартиры, теперь взяли себе на вооружение квадрокоптеры, которыми успешно пользуются в своем преступном ремесле.