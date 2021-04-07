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Смерч и настоящее торнадо: редкие явления под Черновцами попали на видео

Смерч и настоящее торнадо: редкие явления под Черновцами попали на видео
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Украине, несмотря на практически повсеместные дожди и заморозки, во вторник, 6 апреля, и в среду, 7 апреля, заметили торнадо и смерч.

Соответствующие видео опубликовали очевидцы в Instagram.

Так, в селе Редковцы Черновицкой области во вторник, 6 апреля, был замечен смерч. На кадрах видно, как необычное явление для Украины постепенно набирает обороты, вырисовываясь в большой столб пыли и мусора.

 
 
 
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Публикация от Новоселицький район (@novosgram)

А в Боянах Черновицкой области местные жители запечатлели торнадо, по масштабам большее, чем смерч.

 
 
 
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Публикация от Chernivtsi/Чернівці/Черновцы (@chernautss)

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября прошлого года на Херсонскую область обрушилась непогода, результатом которой стал мощный торнадо, что пронесся через село Великую Александровку и близлежащие окрестности.

А в Кирилловке Запорожской области сняли на видео одновременно два смерча.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

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Торнадо, Видео, Черновицкая область, Смерчи.
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