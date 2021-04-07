Смерч и настоящее торнадо: редкие явления под Черновцами попали на видео

В Украине, несмотря на практически повсеместные дожди и заморозки, во вторник, 6 апреля, и в среду, 7 апреля, заметили торнадо и смерч.
Соответствующие видео опубликовали очевидцы в Instagram.
Так, в селе Редковцы Черновицкой области во вторник, 6 апреля, был замечен смерч. На кадрах видно, как необычное явление для Украины постепенно набирает обороты, вырисовываясь в большой столб пыли и мусора.
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А в Боянах Черновицкой области местные жители запечатлели торнадо, по масштабам большее, чем смерч.
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Как сообщал "Телеграф", 27 сентября прошлого года на Херсонскую область обрушилась непогода, результатом которой стал мощный торнадо, что пронесся через село Великую Александровку и близлежащие окрестности.
А в Кирилловке Запорожской области сняли на видео одновременно два смерча.