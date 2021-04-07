Девочку-подростка избили и окунули голой в холодную воду, снимая на видео: детали ЧП на Донбассе

В Донецкой области правоохранители расследуют жестокое избиение 14-летней школьницы, в котором обоснованно подозревают ее одноклассниц. Те заманили свою жертву к реке, заставили раздеться и купаться голой в ледяной воде, после чего били по голове, снимая зверство на видео. После того, как ролик оказался в соцсетях, за дело взялись полицейские города Торецк.

Как сообщили в облуправлении местной прокуратуры, они установили всех причастных к издевательствам девушек. Одна из них заявила, что ненавидела одноклассницу по веской причине, поэтому и отомстила столь жестоким способом. Сейчас копы продолжают расследовать дело о побоях и истязаниях: санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Отметим, что пострадавшая школьница восстанавливается морально и физически: медики диагностировали у нее многочисленные ушибы. Злополучный ролик из Сети удален.

Напомним, в Запорожье топ-новость последних дней – информация, вышедшая за стены престижной гимназии №28, где пятиклассника, якобы, "изнасиловали горлышком бутылки" его же соученики. После разного рода проверок выяснилось, что изначально краски несколько сгустили, а инцидент являлся частью буллинга.