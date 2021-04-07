Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Будет настоящая война: экс-чиновник Госдепа спрогнозировал новое нападение России на Украину
Будет настоящая война: экс-чиновник Госдепа спрогнозировал новое нападение России на Украину
Украина не хочет говорить о Донбассе в Беларуси: какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема
Украина не хочет говорить о Донбассе в Беларуси: какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема
Как спасти Диму и не попасть в скандал: деньги на лечение ребенка собирают аукционом и лотереями
Как спасти Диму и не попасть в скандал: деньги на лечение ребенка собирают аукционом и лотереями
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Девочку-подростка избили и окунули голой в холодную воду, снимая на видео: детали ЧП на Донбассе

Девочку-подростка избили и окунули голой в холодную воду, снимая на видео: детали ЧП на Донбассе
16:32 Сегодня Телеграф

В Донецкой области правоохранители расследуют жестокое избиение 14-летней школьницы, в котором обоснованно подозревают ее одноклассниц. Те заманили свою жертву к реке, заставили раздеться и купаться голой в ледяной воде, после чего били по голове, снимая зверство на видео. После того, как ролик оказался в соцсетях, за дело взялись полицейские города Торецк.

Как сообщили в облуправлении местной прокуратуры, они установили всех причастных к издевательствам девушек. Одна из них заявила, что ненавидела одноклассницу по веской причине, поэтому и отомстила столь жестоким способом. Сейчас копы продолжают расследовать дело о побоях и истязаниях: санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы. 

Отметим, что пострадавшая школьница восстанавливается морально и физически: медики диагностировали у нее многочисленные ушибы. Злополучный ролик из Сети удален.

Напомним, в Запорожье топ-новость последних дней – информация, вышедшая за стены престижной гимназии №28, где пятиклассника, якобы, "изнасиловали горлышком бутылки" его же соученики. После разного рода проверок выяснилось, что изначально краски несколько сгустили, а инцидент являлся частью буллинга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 319

Все по теме:

Соцсети, Избиение, Донбасс, Школьники, Торецк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
03 Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день
04 Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки
05 ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
РосСМИ рассказали об элитной недвижимости жён Рамзана Кадырова (фото, видео)
РосСМИ рассказали об элитной недвижимости жён Рамзана Кадырова (фото, видео)
&quot;Сенцова спасли и этих бл*дей спасем&quot;: в истории с задержанными в Дубае украинками всплыл Илья Кива
"Сенцова спасли и этих бл*дей спасем": в истории с задержанными в Дубае украинками всплыл Илья Кива
&quot;Травит все вокруг&quot;: на Житомирщине бизнесмен устроил во дворе свалку опасных отходов (видео)
"Травит все вокруг": на Житомирщине бизнесмен устроил во дворе свалку опасных отходов (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь