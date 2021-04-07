Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в "красную" зону

Показатели заболеваемости коронавирусом Covid-19, которые сегодня фиксируются на территории Запорожской области, соответствуют "красной зоне".

Об этом заявил в среду, 7 апреля, на брифинге в Запорожской облгосадминистрации министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщает сайт Запорожья "061".

"Ситуация сложная. По информации Министерства здравоохранения, с утра разговаривал с главным санитарным врачом Украины, показатели уже такие, которые будут вести к введению красной зоны на уровне области решением государственной комиссии ТЕБ и ЧС. Сегодня планируется заседание, которое будет посвящено именно этому вопросу", - сказал министр.

Он также отметил, что в ходе совещания с главой ОГА и мэрами городов области обсуждался вопрос открытия дополнительных коек, открытия коек с кислородом, проведения ПЦР-тестов и наращивания количества прививок от коронавируса.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 7 апреля в Запорожской области превышен эпидемиологический порог (120,3%), а уровень госпитализаций составляет 77,4 человека на 100 тыс. населения (для отнесения к "красной" зоне этот показатель должен составлять 60 и выше).

Всего в Украине по состоянию на 7 апреля в "красной" зоне находятся 10 областей и Киев. Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне, и только Херсонская – в "желтой".

Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля украинские медики зафиксировали 15 415 случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки. При этом в Запорожской области выявили 733 новых заболевших, 14 больных скончались за сутки, а общее количество болеющих коронавирусом в области составило 10 843.