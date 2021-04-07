В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно

Локдаун и ограничение на услуги общественного транспорта вынуждают столичный метрополитен внести изменения в свою работу. В подземке увеличат интервал между поездами.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

По ее данным, 5 апреля, после введение локдауна, услугами метро воспользовались лишь 152 тысячи пассажиров за день. На следующий день количество поездок выросло до 210 тысяч. Ранее среднестатистический пассажиропоток составлял до миллиона человек в день. А в 2019 году эта цифра насчитывала полтора миллиона.

Таким образом, вагоны киевского метро практически пустые.

По словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, сейчас идет изучение аналитики по перевозкам за три последних дня На их основе и будет введен новый режим работы метро, сообщает "Сегодня".

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году из за локдауна метрополитен Киева понес убытки на сумму 621 миллион гривен.

Напомним, полиция изымает у киевлян фальшивые спецпропуска.