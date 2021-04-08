Экс-депутату, который чуть не сжег жену и детей в Киеве, сообщили о подозрении

Стали известны детали происшествия, когда экс- депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь свою квартиру в Киеве, в которой находились его супруга с 4 детьми. Мужчину также проверяют на причастность к поджогу автомобиля жены.

Как выяснилось, поздно вечером во вторник, 6 апреля, 45-летний мужчина поссорился с женой в их квартире на улице Героев Обороны. Во время конфликта экс-депутат достал зажигалку и подпалил картонные коробки в тамбурном помещении. Огонь перекинулся на двери в их квартиру и вещи, сложеные в тамбуре, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине сообщили о подозрении по статье "умышленное повреждение и уничтожение имущества". Статья предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанному избирают меру пресечения.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о возможной причастности Даниленко к поджогу автомобиля своей супруги.

Отметим, по словам задержанного, конфликт произошел из-за измен его жены.

Напомним, в Боярке взорвался уроженец Крыма, который шел к дому своей бывшей возлюбленной с целью мести.