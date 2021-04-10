Закарпатская область вышла из "красной" зоны: какие правила карантина теперь там действуют

Через месяц после включения Закарпатской области в "красную зону" карантина, регион возвращается в "желтую зону" карантинных ограничений, что значительно облегчит жизнь ее жителям. Ранее, в "желтую зону" перешла и соседняя Ивано-Франковская область.

Об этом, в субботу, 10 апреля, в своем telergram-канале заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - уточнил чиновник.

Что же теперь будет запрещено жителям Закарпатья. Согласно постановлению Кабмина, в "желтой зоне" установлены следующие ограничения:

Нельзя проводить массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 кв.м;

Кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, могут принимать не более 50% посетителей, от вместимости зала;

Разрешено посещение учебных учреждений при наличии в группе не более 20 человек.

Работа заведений общественного питания разрешена до 24.00;

Количество пассажиров в транспорте ограничено количеством сидячих мест;

Обязательное ношение защитной маски в транспорте, магазинах и на публичных мероприятиях;

Напомним, с 11 апреля Харьковская область входит в "красную зону" карантина.