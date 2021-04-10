Закарпатская область вышла из "красной" зоны: какие правила карантина теперь там действуют

Через месяц после включения Закарпатской области в "красную зону" карантина, регион возвращается в "желтую зону" карантинных ограничений, что значительно облегчит жизнь ее жителям. Ранее, в "желтую зону" перешла и соседняя Ивано-Франковская область.
Об этом, в субботу, 10 апреля, в своем telergram-канале заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - уточнил чиновник.
Что же теперь будет запрещено жителям Закарпатья. Согласно постановлению Кабмина, в "желтой зоне" установлены следующие ограничения:
Напомним, с 11 апреля Харьковская область входит в "красную зону" карантина.