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Достали до изжоги: появилось видео, как в Крыму встречают путинских военных

Достали до изжоги: появилось видео, как в Крыму встречают путинских военных
06:28 Сегодня Телеграф

Российские военные в оккупированном Крыму видимо достали всех настолько, что местные жители уже не скрывают "восторга" при их виде. 

Кадры одной из таких реакций были обнародованы в твиттере RoksolanaToday&КрымUA. 

"Восторги крымчан - ихтамнеты достали до изжоги", - говорится в подписи к видео. 

"Вот эти уроды каждый день ездят по населенному пункту. Ни пройти, ни проехать, ни скорую, никого не пропускают. Где это видано, чтобы по населенному пункту, в деревне, ездили военные? Есть для этого трасса", - возмущается автор видео. 

Как сообщалось ранее, в одном из крымских сел неподалеку от Севастополя российские военные попали в ДТП. Там Урал, перевозивший боевую технику, "притер" следовавший навстречу груженный КамАЗ. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым.
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