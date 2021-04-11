Достали до изжоги: появилось видео, как в Крыму встречают путинских военных

Российские военные в оккупированном Крыму видимо достали всех настолько, что местные жители уже не скрывают "восторга" при их виде.

Кадры одной из таких реакций были обнародованы в твиттере RoksolanaToday&КрымUA.

"Восторги крымчан - ихтамнеты достали до изжоги", - говорится в подписи к видео.

"Вот эти уроды каждый день ездят по населенному пункту. Ни пройти, ни проехать, ни скорую, никого не пропускают. Где это видано, чтобы по населенному пункту, в деревне, ездили военные? Есть для этого трасса", - возмущается автор видео.

Восторги крымчан - ихтамнеты достали до исжоги pic.twitter.com/ACh9hzNafb — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 10, 2021

Как сообщалось ранее, в одном из крымских сел неподалеку от Севастополя российские военные попали в ДТП. Там Урал, перевозивший боевую технику, "притер" следовавший навстречу груженный КамАЗ.