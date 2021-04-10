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Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму

Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После холодного, а иногда и снежного, марта, в оккупированный Крым приходит настоящая весна и природа потихоньку начинает выходить из зимней спячки. 

Соответствующими фотографиями поделился в Твиттер пользователь под никнеймом RoksolanaToday&КрымUA

На горе Мердвен-Кая зацвели подснежники, хотя там все еще продолжает лежать снег. 

Крым весна

Крым весна

Крым весна

А в селе Бююк-Сюйрен (рос.Танковое) уже можно заметить первое цветение персика.

Крым весна

Крым весна

Крым весна

Согласно данным синоптиков, апрель на полуострове будет сопровождаться переменной облачностью и периодическими дождями, а температура воздуха не будет подниматься выше +15 градусов по Цельсию. 

В Киеве посреди апреля пошел снег (видео)

Впрочем, погодные качели из-за неустойчивой весны ожидаются и на остальной территории Украины. Относительно прохладная погода ожидается и в мае.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Крым, Весна.
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