Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму

После холодного, а иногда и снежного, марта, в оккупированный Крым приходит настоящая весна и природа потихоньку начинает выходить из зимней спячки.

Соответствующими фотографиями поделился в Твиттер пользователь под никнеймом RoksolanaToday&КрымUA.

На горе Мердвен-Кая зацвели подснежники, хотя там все еще продолжает лежать снег.

А в селе Бююк-Сюйрен (рос.Танковое) уже можно заметить первое цветение персика.

Согласно данным синоптиков, апрель на полуострове будет сопровождаться переменной облачностью и периодическими дождями, а температура воздуха не будет подниматься выше +15 градусов по Цельсию.

Впрочем, погодные качели из-за неустойчивой весны ожидаются и на остальной территории Украины. Относительно прохладная погода ожидается и в мае.