Непотопляемые: фото ажиотажа в "Эпицентре" во время локдауна возмутили сеть

В Киеве из-за ситуации с коронавирусом с 5 апреля введен локдаун, а Харьков с 11 апреля находится в "красной зоне" по эпидемиологической угрозе, но несмотря на это магазины сети "Эпицентр" в этих городах продолжают работать, как и работали.

Кадрами работающего магазина поделился в соцсети Фейсбук предприниматель Александр Соколовский.

"Для вида на уровне выше головы (!) висят заградительные ленточки с табличками, на которых можно прочитать, что продаются только цветы, бытовая химия и продукты. Но за ленточки все спокойно заходят, выбирают, все, что хотят и едут с тележками на кассу", - написал он, говоря о магазине на улице Григоренко.

Он также отметил, что другие "Эпицентры" города работают так же.

Аналогичная картина наблюдается и в Харькове. Соответствующий пост был обнародован в телеграм-канале "Ху**ый Харьков".

"Сферхразумы в эпицентре, мало того что закрыли кассы самообслуживания, так устроили целый квест по стоянию в очередях. Чтобы купить товар, нужно отстоять в очереди в кассу предоплаты, на которой выдают бумагу похожую на интернет заказ, а потом с этой бумагой отстоять 2ю очередь в кассу на выход, на которой сверяют товар и выдают чек" , - сказано в сообщении.

Комментируя запись Соколова, главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий поделился прогнозом о том, что будет далее.

Другие пользователи сети тоже высказали свое возмущение.

Как сообщалось ранее, в Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.