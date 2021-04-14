Украинец четыре раза переболел коронавирусом: как так получилось

Житель Харькова умудрился четыре раза заразиться COVID-19. У мужчины не вырабатываются антитела.

Об этом рассказал заведующий первой терапией Роман Елисеев, сообщает newsroom.

"Практически все сотрудники отделения переболели. А один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующей патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", - описывает ситуацию медик.

Об этом стало известно в ходе поездки в клинику секретаря горсовета Игоря Терехова. Он посетил больницу в понедельник, 12 апреля. Тогда же ему показали томограф за 19 миллионов гривен. Прибор дает возможность провести сканирование легких пациента всего за 7 минут. Он создает трехмерную модель легкого.

Стоит напомнить, что пожилые люди также несколько раз побеждали коронавирус. Одним из таких примеров стала жительница Колумбии, которая дважды переболела COVID-19. Ей уже 104 года. Из больницы ее провожали аплодисментами.

Напомним, по состоянию на 14 апреля за сутки в Украине зарегистрировали 14 553 человек больных коронавирусом.