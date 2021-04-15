Рядом были даже в реанимации: врач рассказал трогательную историю о лечении семейной пары от коронавируса

Эпидемия коронавируса иногда раскрывает довольно трогательные моменты из жизни людей. Именно такую историю семейной пары озвучил главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в facebook.

По его словам, к ним в реанимацию поступили мужчина и женщина, прожившие вместе 35 лет. У обоих диагноз коронавирус. У мужчины также пневмония. Сатурация у пациента упала до 80, поражение легких свыше 70%. У женщины ферритин при поступлении достигал рекордных 3500 мг/л. Также была угроза отказа почек.

К пациентам применили новую методику лечения от Covid, - комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором янус-киназы.

"В реанимации рядом 8 дней. Из-за тяжелого состояния не узнавали друг друга. Все сложилось – они пошли на поправку. Уже переводятся в терапию. Теперь им будет помогать дышать концентратор. Показывают фото с детьми и внуками. Будем всегда с тобой вместе, - говорит Николай трогательно, - мы даже болеем одинаково", - рассказывает медик.

Напомним, Сергей Рыженко рассказывал о тяжелых родав в Covid-реанимации в больнице имени Мечникова.