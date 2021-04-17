Украинские военные отработали навыки на случай обострения на Донбассе (фото, видео)

На Донбассе украинские военные провели практические занятия по оборонному бою. В учениях приняли участие бойцы Донецкого пограничного отряда.

О проведении занятий сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.

Бойцы отработали выдвижение на боевой технике в указанный район по пересеченной местности, тактические элементы обороны и стрельбу из различных видов вооружения. В частности, учебно-боевые стрельбы провели расчеты станковых и противотанковых гранатометов.

Также, с военными были проведены занятия по обороне позиций и обустройству полевых укреплений. Особое внимание было уделено тактической медицине, знания которой не раз спасали солдатам жизнь на фронте.

Видео учений опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины:

Напомним, в начале апреля, в Луганской области прошли учения танкистов 14-й отдельной механизированной бригады имени Романа Великого.

Напомним, стоит добавить, что пограничники запланировали на лето нынешнего года совместные украинско-британские учения "Cossack mace – 2021"