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Украинские военные отработали навыки на случай обострения на Донбассе (фото, видео)

Украинские военные отработали навыки на случай обострения на Донбассе (фото, видео)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

На Донбассе украинские военные провели практические занятия по оборонному бою. В учениях приняли участие бойцы Донецкого пограничного отряда.

О проведении занятий сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.

Бойцы отработали выдвижение на боевой технике в указанный район по пересеченной местности, тактические элементы обороны и стрельбу из различных видов вооружения. В частности, учебно-боевые стрельбы провели расчеты станковых и противотанковых гранатометов.

Также, с военными были проведены занятия по обороне позиций и обустройству полевых укреплений. Особое внимание было уделено тактической медицине, знания которой не раз спасали солдатам жизнь на фронте.

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Украинские танкисты отработали захват позиций боевиков на Донбассе: видео учений

Видео учений опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины:

Напомним, в начале апреля, в Луганской области прошли учения танкистов 14-й отдельной механизированной бригады имени Романа Великого.

Напомним, стоит добавить, что пограничники запланировали на лето нынешнего года совместные украинско-британские учения "Cossack mace – 2021"

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Учения, Донбасс, Госпогранслужба Украины.
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