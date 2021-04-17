Оккупанты приготовили "сюрприз" для отдыхающих на курортах Крыма

В преддверии начала курортного сезона в оккупированном Крыму, в приморских городах полуострова значительно сократят поставки воды. Первыми ласточками станут Алушта и Ялта.

В Алуште время подачи снизится вдвое. Об этом в пятницу, 16 апреля, написала глава, подконтрольной Кремлю, администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в facebook.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки: с 18:00 до 23:00", - отметила "чиновник".

По ее словам, это позволит делать запас воды до следующей подачи.

Отметим, в феврале она уже рассказывала, что город сократит график подачи воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Не лучше ситуация и в соседней Ялте. Здесь также анонсировали ограничения подачи воды в летний период. Такую информацию озвучили в пресс-службе "главы администрации города" Янины Павленко, пишет российское издание ИНТЕРФАКС.

"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии", - заявила "чиновник ".

Напомним, недавно в оккупированной Керчи с крана пошла коричневая субстанция.