Полтавчанин склонял маленьких мальчиков сниматься голыми за 100 гривен в час: ему "светит" до 8 лет

В Полтаве полицейские задержали местного жителя, который за деньги предлагал интимную фотосессию для одного из порносайтов мальчикам 8-12 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины в субботу, 17 апреля.

Злоумышленника, который в начале февраля распространял непристойные предложения среди учеников младших классов полтавских общеобразовательных учебных заведений, разоблачили сотрудники управления миграционной полиции Полтавской области.

"Руководительница учебного заведения передала в районное управление полиции записку следующего содержания: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта .... Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час ... ".Такое предложение неизвестный мужчина вручил 10-летнему школьнику. К счастью, сообразительный мальчик вовремя передал бумажку учителю, а тот проинформировал директора", - рассказал ври.о. замначальника управления миграционной полиции Полтавщины Андрей Полонский.

По его словам, сотрудники управления миграционной полиции проанализировали собранную информацию и вскоре вычислили мужчину, вероятно причастного к развратным действиям.

"Во время санкционированного обыска по адресу проживания 31-летнего полтавчанина следователи полиции совместно с нашими оперативниками обнаружили записки аналогичного содержания, фотоаппарат, компьютерную технику, а также ряд других вещественных доказательств", - рассказал Полонский.

Фигуранта уже уведомили о подозрении в покушении на растление малолетних. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи осуществляют расследование по ст. 15 ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - покушение на совершение развратных действий в отношении малолетнего. "Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет заключения", - добавили в полиции.

Как сообщалось, в середине марта в Одессе неадекват приставал к детям, а при задержании попытался утопиться.