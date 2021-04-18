От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем

"Укрзализныця" завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев – Запорожье, случившееся днем 29 марта.

Напомним: тогда в районе села Славгород Днепропетровской области – неподалеку от станции назначения - с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. К счастью, ЧП обошлось без трагедий, никто не пострадал, хотя почти 9 десяткам пассажиров, безусловно, пришлось понервничать.

Чтобы выяснить причины схода вагонов с рельсов, "Укрзализныця" создала комиссию. Двух недель специалистам хватило, чтобы разобраться, почему произошла авария, кто виноват и кого следует наказать.

Как и предполагалось изначально, причиной стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути (рельсы, шпалы, блоки, скрепления, балластный слой и т.д.). За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги. То есть, ответственные руководители не соблюдали действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций по безопасной организации и выполнению работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А при невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ не накладывали необходимых запретов.

"Укрзализныця" не потерпит грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае, понесут заслуженное наказание. Я уверяю, что "Укрзализныця" будет решительно бороться с любыми нарушениями и обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок", - приводит ведомственный сайт слова и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

Сообщается, что уже принято решение об увольнении работников регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которые допустили нарушения: первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути. Также решено уволить мастера, исполнявшего обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме того, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

А вот подсчет убытков от этого транспортного происшествия для дальнейшего возмещения их виновными еще продолжается.

Кстати, утром 9 апреля на станции Кривой Рог-Западный произошел сход с рельсов маневрового тепловоза ЧМЭ-3 (двумя колесами) и первого за ним грузового вагона со щебнем (одним колесом). Груз не рассыпался. И спустя 1,5 часа тепловоз и вагон были поставлены на рельсы. В данном случае, по предварительным выводам, некие неизвестные "металлоломщики" похитили элементы верхнего строения пути - подкладки и крепления. Вот так порой копеечная выгода одного человека может привести к людским трагедиям и огромным убыткам предприятия железнодорожного транспорта.

"Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!" – так еще в чеховском рассказе "Злоумышленник" следователь отчитывал сельского мужика Дениса Григорьева. А тот искренне на понимал своей вины, пояснял, что грузила на рыболовлю лучше гайки ничего не найти и убеждал, что к кражам казенного имущества они подходят ответственно: "Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...". Почти полтора столетия прошло с того времени, а некоторые граждане разумом по сей день остались в позапрошлом веке.

Фото Сергея Бордюжи