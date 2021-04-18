Скачать
Воскресенье, 18.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат

От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем

От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем
08:31 Сегодня Телеграф

"Укрзализныця" завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев – Запорожье, случившееся днем 29 марта.

Напомним: тогда в районе села Славгород Днепропетровской области – неподалеку от станции назначения - с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. К счастью, ЧП обошлось без трагедий, никто не пострадал, хотя почти 9 десяткам пассажиров, безусловно, пришлось понервничать.

Чтобы выяснить причины схода вагонов с рельсов, "Укрзализныця" создала комиссию. Двух недель специалистам хватило, чтобы разобраться, почему произошла авария, кто виноват и кого следует наказать.

Появилось видео момента крушения "Интерсити+", последствия которого устраняют даже ночью

Как и предполагалось изначально, причиной стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути (рельсы, шпалы, блоки, скрепления, балластный слой и т.д.). За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги. То есть, ответственные руководители не соблюдали действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций по безопасной организации и выполнению работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А при невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ не накладывали необходимых запретов.

"Укрзализныця" не потерпит грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае, понесут заслуженное наказание. Я уверяю, что "Укрзализныця" будет решительно бороться с любыми нарушениями и обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок", - приводит ведомственный сайт слова и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

Сообщается, что уже принято решение об увольнении работников регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которые допустили нарушения: первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути. Также решено уволить мастера, исполнявшего обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме того, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

А вот подсчет убытков от этого транспортного происшествия для дальнейшего возмещения их виновными еще продолжается.

Крушение "Интерсити" перед Запорожьем: пассажиры оставались ждать транспорт в чистом поле 3 часа (фото)

Кстати, утром 9 апреля на станции Кривой Рог-Западный произошел сход с рельсов маневрового тепловоза ЧМЭ-3 (двумя колесами) и первого за ним грузового вагона со щебнем (одним колесом). Груз не рассыпался. И спустя 1,5 часа тепловоз и вагон были поставлены на рельсы. В данном случае, по предварительным выводам, некие неизвестные "металлоломщики" похитили элементы верхнего строения пути - подкладки и крепления. Вот так порой копеечная выгода одного человека может привести к людским трагедиям и огромным убыткам предприятия железнодорожного транспорта.

"Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!" – так еще в чеховском рассказе "Злоумышленник" следователь отчитывал сельского мужика Дениса Григорьева. А тот искренне на понимал своей вины, пояснял, что грузила на рыболовлю лучше гайки ничего не найти и убеждал, что к кражам казенного имущества они подходят ответственно: "Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...". Почти полтора столетия прошло с того времени, а некоторые граждане разумом по сей день остались в позапрошлом веке.

Фото Сергея Бордюжи

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 335

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
02 Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было
03 "Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
04 В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули
05 "Аж окна дрожали": "бомбежка" Воронежа всполошила местных жителей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
&quot;Почему в Геленджике на шпили не смотрят?&quot; Новый &quot;подвиг&quot; Петрова и Боширова насмешил сеть
"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Какой праздник 18 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 18 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь