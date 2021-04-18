Напряженность не утихает: обстрелы позиций ВСУ под Горловкой попали на видео

Журналисты засняли момент обстрела украинских позиций неподалеку от оккупированной Горловки.

Соответствующие кадры появились в YouTube-канале Радио.Свобода.

"Вблизи Горловки раздавались взрывы из тяжелого вооружения. В ночное время в сторону украинских военных целились из стрелкового оружия", - говорится в подписи к видео.

Как сообщают журналисты, потерь со стороны ВСУ пока не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 17 апреля, оккупанты обстреляли позиции ВСУ 17 раз, вследствие чего один украинский защитник получил осколочные ранения средней тяжести.

Помимо того, под огонь тяжелых минометов противника попали и жилые дома, в частности в населенном пункте Зайцево.

Ранее в Штабе ООС предупредили о готовящихся провокациях со стороны оккупантов, целью которых является нанесение максимальных потерь украинской армии.