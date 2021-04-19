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90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам

90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам
11:14 Сегодня Телеграф

Пользователи соцсетей, по вечерам подводя итоги очередного дня на основании криминальных новостийных сюжетов, периодически мрачно констатируют: "Ну почти как в бандитских 90-х...". Что такое бандитские "наезды", на примере своей семьи и собственного бизнеса испытывает 49-летний предприниматель из города Калуш Ивано-Франковской области. По его словам, более 10 лет один из местных жителей регулярно требует от него немалые денежные суммы, угрожает ему, организовывает поджоги и иные агрессивные действия. Но обращения в правоохранительные органы остаются без ответа. После последнего инцидента Василий Прокопив решил обратиться за помощью к министру внутренних день Арсену Авакову.

"Телеграф" связался с бизнесменом.

-Уже больше десяти лет у меня и моей семьи нет покоя от местного, можно сказать, рэкетира, - говорит Василий Прокопив.

Мужчина уверенно называет фамилию-имя-отчество 54-летнего человека, который, по его мнению, стоит за всеми нападками на его бизнес.

-Он требует от меня большую сумму денег, - поясняет Василий Богданович. – Да и не только я от него страдаю, лично знаю еще несколько предпринимателей, моих друзей, которых он также обложил "данью". Но все его боятся и потому молчат. Например, у моего товарища автомобиль сожгли прямо у входа в полицию – и все равно никого не нашли, да и не искали, скорее всего.
А я считаю, что мне уже нет смысла бояться: мне уже с его подачи и по окнам дома стреляли, и взрывчатку на порог торговой точки подбрасывали – саперы ее обезвреживали, на ворота похоронный венок "от друзей" вывешивали, а буквально в пятницу сожгли входные двери в магазин, до того – бросали "коктейли Молотова". У меня тут получился свой "Луганск и Донецк" в Западной Украине...

Началось это все тогда, когда Прокопив построил свой первый магазин.

-И тогда мне начали окна бить, собаку отравили и требовали деньги. Первая сумма была 3 тысячи долларов. Когда я построил второй магазин – мне во двор кинули "коктейль Молотова" и требовали 16 тысяч долларов, а сейчас, за новый дом, уже требуют огромную сумму – 100 тысяч долларов!

Кто же озвучивал требуемые суммы?

"Ко мне приезжали люди, встретили возле магазина, озвучили, чтобы я готовил 100 тысяч" – говорит бизнесмен.

После очередного поджога, случившегося в пятницу, 16 апреля, Василий записал видео и решил с помощью соцсетей обратиться к министру, который должен отвечать за спокойствие и порядок в украинских городах и селах. Но ведь полицейское управление есть и в Калуше, надо ж, в первую очередь к местным правоохранителям обратиться, скажет читатель.

-Обращался, рассказал все полицейским, но мне ответили, что у них нет никаких доказательств его противоправной деятельности - вот если бы его можно было "поймать на горячем". Просто моих слов недостаточно для его обвинения. Но он все свои преступные деяния делает чужими руками! А деньги я должен был занести именно ему, и поначалу первые суммы отдавал лично ему! – объясняет бизнесмен. – Но и после того, как неизвестные люди стреляли по окнам дома, я не получил от полицейских даже какого-нибудь совета, поддержки.

- Мы обращались и в полицию, и в СБУ, только за предыдущий год трижды по трем эпизодам, правда, письменных ответов от них нет, - дополняет отца сын Станислав. – Мы предполагаем, что в полиции служит кто-то из друзей или покровителей этого человека, потому его и покрывают. А в эту пятницу, поджог входа в наш магазин вообще, наверное, приурочили ко дню рождения этого мужчины.

Нам удалось найти в местной прессе подтверждение словам Василия Прокопива. Так, издание "Вікна" в октябре 2015 года выставило сюжет о том, что у местного предпринимателя Сергея Барны в течение года случилось пять (!) пожаров. Пылало огнем авто, в начале года горело кафе "Крученик і вареник", в июне - ТЦ "Гостинний дім", осенью – "Максвелл паб". В последнем случае камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину на велосипеде, который и поджег ресторан. Барна уверен, что ни о случайностях, ни о совпадениях речь не идет.

Вечером 23 октября 2016-го года взрывчатку у себя во дворе обнаружил предприниматель и совладелец ООО "Калушский комбинат хлебопродуктов" Петр Яцук - боевая граната РГД-5 была пристроена на автоматических въездных воротах и чудом не сдетонировала. И хотя он не получал ни угроз, ни требований, понял, что это "намек", потому что подобные проблемы уже возникали у других бизнесменов.

взрывчатка

Например, у предпринимателя, депутата городского совета Игоря Хемича сгорел автомобиль, припаркованный у отдела полиции, по окнам его квартиры стреляли, поджигали магазин, несколько раз горели гаражи.
Ну а 7 декабря 2020 года взрывчатку обнаружили на крыльце магазина Прокопива.

Василий Прокопив говорит, что опасается за свою жизнь и своих близких, особенно за маленькую внучку. А еще в такой ситуации невозможно развивать бизнес и планировать будущее. Земляки оценили смелость бизнесмена и в соцсети начали высказывать ему поддержку.

"Вася с женой очень хорошие и трудолюбивые люди! А такие скотиняки лишь привыкли крышевать чужой бизнес и косить деньги! Вася молодец, что про это все говорит открыто на камеру, пусть люди знают местных упырей, а полиция пусть немного быстрее двигается, чтобы те скоты вообще не лишили людей жизни! Потому что это очень серьезные угрозы и нужно немедленно принимать меры!"

 комментарии

"Это ужас!!! Очень печально, когда такое беззаконие. Люди говорят про все, что угодно, про блогерку Вербу, про девушек в Дубае, а про то, что перед носом терроризируют предпринимателей – онемели".

отзывы

Впрочем, уверять, что полиция совсем ничего не делает для пресечения прессинга бизнесменов, нельзя. В феврале человека, которого Прокопив считает своим "обидчиком", задержали за хранение арсенала незаконного оружия и боеприпасов. Оказывается, в прошлом он был неоднократно судим за ряд преступлений, в том числе, за незаконное хранение наркотиков, вымогательство и хулиганство. Правоохранители проверяют его на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории области. Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. В настоящее время калушанин выпущен под залог в 190 тыс. грн.

Вот теперь бы еще Арсен Борисович отреагировал на просьбу о помощи!

"Телеграф" будет следить за развитием событий.

Фото и видео предоставлено семьей Прокопив

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 192

Все по теме:

Пожары, Калуш, Бизнес, Угрозы, Взрывы, Рэкет.
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