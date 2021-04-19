Оккупанты признались, что Алуште и Ялте не хватит воды на курортный сезон

В летний сезон в Ялте и Алуште – самых популярных курортах аннексированного Крыма вода будет подаваться по графику из-за невосполнимого дефицита водного ресурса из-за перекрытия поставок Украиной через Северо-Крымский канал в 2014 году.

Об этом сообщил "и.о. замдиректора" ГУП "Водоканал ЮБК" Александр Петровичев.

"Уже понятно, что оставшийся снег не восполнить дефицит воды. В период низкого сезона Ялта потребляет 45-50 тысяч кубов воды в сутки, летом — до 125 тысяч. И если сейчас на питьевые нужды идет вода из горных источников Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад, то в мае-июне они пересохнут, и вся нагрузка ляжет на водохранилища", - сказал он.

Кроме того, "глава" оккупационной администрации Алушты Галина Огнёва в Facebook отметила, что вода с 20 апреля в Алуштинском регионе будет подаваться по графику – дважды в сутки с 06.00 до 08.00 и с 19.00 до 22.00.

Как сообщал "Телеграф", ранее Огнёва заявляла, что вода в Алуште будет подаваться раз в сутки.