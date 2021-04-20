Потерял зубы и слух из-за пыток: появились неутешительные новости о плененном боевиками "ДНР" украинце

Украинец, которого власти оккупантов "ДНР" приговорили к тюремному заключению, а также пытали, лишился зубов и слуха.

Об этом 20 апреля сообщили в Телеграм-канале уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Она сумела пообщаться с отцом незаконно удерживаемого украинца Евгения Ставцева. По его словам, сын находится с 2017 года в Макеевской исправительной колонии № 32 на территории республики боевиков в Донецкой области.

В конце 2019 года мужчину осудили на 14 лет за якобы "участие в террористической организации и шпионаже".

Отец заключенного сообщил, что из-за пыток Евгений лишился зубов и слуха на правое ухо, а в последнее время получил обострение хронических болезней ЖКТ. При том, что мужчине не предоставляли никакой медпомощи.

За последние месяцы связи с отцом нет и узнать о состоянии сына он не может, так же как и его мать.

Напомним, что 18 апреля, в Луганской области пророссийский боевик выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку.