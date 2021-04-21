Россия нарушила правила и гарантии: ситуация в Азовском море печальна для Украины

После оккупации Крыма и начала войны с Россией Киев потерял контроль над акваторией Азовского моря. Сейчас Украина может влиять на ситуацию лишь у части своей береговой зоны.

Об этом заявил директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко, пишет Радио Свобода.

"Украина практически не контролирует Азовское море. Мы оперируем только в небольших участках, которые являются, по сути, акваториями портов Бердянск и Мариуполь, Госгидрография уже несколько лет не делает гидрографических съемок далеко от берега Азовского моря. Делаются замеры, и осуществляется исследовательская деятельность в акваториях портов, не более того", - объяснил эксперт.

Таким образом, по словам Устименко, россияне пытаются де-факто легализировать оккупацию Крыма и захваченного у Украины морского простора.

Напомним, Россия ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля. США ответили на это всего лишь разговорами об "обеспокоенности".