Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
Путин публично назовет цену за отведение войск от границ с Украиной: когда и как это случится
Путин публично назовет цену за отведение войск от границ с Украиной: когда и как это случится
"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов
"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США

США отреагировали на действия России в Керченском проливе

США отреагировали на действия России в Керченском проливе
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф

США решили высказать свое мнение по поводу российских маневров в Черном море и перекрытия прохода через Керченский пролив. Госдеп ожидаемо недоволен.

Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс, пишет Deutsche Welle.

Американцы очень обеспокоены намерением Кремля заблокировать движение кораблей других стран в некоторой части Черного моря. В частности в районе оккупированного Крыма и Керченского пролива.

"Этот шаг представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию напряженности в рамках длительной кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявили в Вашингтоне.

Также в Госдепе сделали акцент на огромном количестве российских войск, сосредоточенных у границы с Украиной.

Очередная попытка узурпации: Украина жестко ответила на провокацию РФ в Азовском море

Впрочем, кроме обеспокоенности, никаких дальнейших действий США не анонсировали. Как впрочем и в 2014 году.

Напомним, оккупанты ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

Все по теме:

НАТО, Россия, Учения, Керченский пролив, Госдеп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
02 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
03 Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
04 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
05 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
Тревожный сигнал: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Тревожный сигнал: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь