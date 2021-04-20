США отреагировали на действия России в Керченском проливе

США решили высказать свое мнение по поводу российских маневров в Черном море и перекрытия прохода через Керченский пролив. Госдеп ожидаемо недоволен.

Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс, пишет Deutsche Welle.

Американцы очень обеспокоены намерением Кремля заблокировать движение кораблей других стран в некоторой части Черного моря. В частности в районе оккупированного Крыма и Керченского пролива.

"Этот шаг представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию напряженности в рамках длительной кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявили в Вашингтоне.

Также в Госдепе сделали акцент на огромном количестве российских войск, сосредоточенных у границы с Украиной.

Впрочем, кроме обеспокоенности, никаких дальнейших действий США не анонсировали. Как впрочем и в 2014 году.

Напомним, оккупанты ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.