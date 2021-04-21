Ситуация критическая: украинские шахты начали прекращать работу из-за долгов по зарплате

Государственное предприятие "Львовуголь" задолжало шахтерам Львовской области более 125 миллионов гривен по зарплате. Ситуация критическая.

Об этом написала в telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Ситуация с задолженностью заставила работников шахты "Степная» ГП "Львовуголь" прибегнуть к радикальным действиям и остановить работу", - отмечает омбудсмен.

К чиновнику обратился профсоюз львовских горняков с просьбой о помощи. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство.

Отметим, шахтерам Львовской области не выплачивали зарплату в срок длительный период. В 2019 году они даже посетили родные края Министра угольной промышленности Игоря Насалика. Политик назвал их тогда "титушками по вызову".

А год назад шахтеры перекрыли дорогу государственного значения Львов – Рава-Руська. Причина та же самая – задолженность по заработной плате. Демонстранты даже пропускали спецтранспорт.