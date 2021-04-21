"Адвокат нам посоветовал не связываться...": вскрылись новые подробности о рэкете и поджогах машин в Калуше (фото, видео)

Казалось бы, как может один человек, даже с богатым криминальным прошлым, держать в страхе предпринимателей целого города? И это при том, что все пострадавшие от него знают, кто насылает на их бизнес проблемы. Знают об этом и правоохранители, но, видимо, преступная деятельность организована так, что главный "рэкетир" выходит сухим из воды, потому что все его наказы исполняют приближенные. Даже в случае их идентификации и задержании полицейскими, поджоги, подрывы и прочие подобные эпизоды считались бы обычным "хулиганством". Ну а главный злоумышленник оставался бы безнаказанным. Потому противостоять местному криминальному "авторитету", который, по слухам, водит дружбу с очень влиятельными людьми, решится далеко не каждый.

"Телеграф" уже публиковал истории нескольких бизнесменов из Калуша Ивано-Франковской области. Добавить свой рассказ к ним согласилась супруга человека, которому тоже "намекали", у кого следует искать защиту от неприятностей.

"Нам сожгли машину в 2019 году возле нашего дома, и этот случай также, как и у других, остался безнаказанным. По нашему мнению это тоже была попытка запугать местных бизнесменов и заставить их отдавать часть своего дохода криминалу, – рассказывает Мария Озоришин. – Мой супруг – предприниматель, его бизнес связан с оборудованием для нефтепереработки. Это случилось в ночь на 13-е марта. Мы тогда жили в своем доме-новостройке, вокруг которого на тот момент еще не было забора, хотя мы уже туда переехали. Свою легковушку, "Фольксваген Пассат", парковали возле входных дверей, потому что и гаража пока не было".

Но зато семья заранее везде установила видеокамеры. Супруги в ту ночь, не подозревая, что их ожидает, спокойно спали.

"Слышим, что собака начала сильно лаять. А к нам до этого прибилась дворняжка и мы ее подкармливали. Она просто обитала во дворе без привязи. Мы проснулись, и, конечно, обеспокоились. Но так как у нас везде камеры, то муж мог взять телефон и посмотреть их, или на первом этаже на компьютере глянуть. Правда, мы поленились спуститься, а телефон муж поменял и не успел закачать в него программу", – рассказывает собеседница.

Мария с мужем еще полежали несколько минут настороженно, пес к тому времени уже успокоился, как вдруг они услышали взрыв!

"Я говорю мужу: "Наверное, у соседей крыша упала – или что?". Он выбегает на балкон и кричит: "Вставай! Машина горит!", – с ужасом рассказывает женщина.

Видеокамеры все же хозяевам пригодились.

"Уже потом мы посмотрели записи видеокамер и увидели, что приходил парень – в маске, в кепке, и щедро полил машину какой-то жидкостью. Принес с собой 2 канистры: сначала лил из одной канистры, потом пустую поставил и принес вторую, облил, поджег и убежал, – вспоминает ужасное событие калушанка. – Можно сказать, что он очень старался, тщательно поливал там, где "дворники".

Мария узнала нападавшего – у молодого мужчины была специфическая походка. И когда семья обратилась в полицию, предложила: "Вы покажите мне 10 человек вместе с тем, кого я подозреваю, и я вам точно опознаю его!".

Но ее "отфутболили", как это часто бывает, следователь заявил, что ее опознание не может являться доказательством вины человека. Так-то оно так, но, наверное, у полиции есть возможность проводить какие-то следственные действия и тогда, наверное, появились бы и доказательства?

"Этот поджигатель был практически нашим соседом, и он друг человека, который в страхе держит всех местных бизнесменов и который к нему приезжал. Но следователь сказал мне: "Это – не доказательство. Не учите нас работать!". Я пошла к адвокату, все пояснила ему, хотела еще обратиться в прокуратуру. Однако адвокат мне посоветовал... не связываться с вышеупомянутым человеком", – уверяет Мария Озоришин.

Напомним, машина стояла вблизи дверей дома. И когда полыхнуло – огонь перекинулся на входную дверь и та расплавилась, ведь была из пластика. Ближайшее окно ванной комнаты также потрескалось от высокой температуры. Выбираться из дома хозяевам пришлось через задние двери.

"Машина была достаточно новая, 2017 года выпуска, к счастью, застрахованная. Мы же сначала не знали причины возгорания, такая беда у нас случилась впервые. И мы боялись, что вдруг она еще будет взрываться. Потом уже нам объяснили, что такие автомобили не взрываются", – говорит калушанка.





Логично узнать – что предшествовало поджогу авто: может, стычки с кем-то или какие-то угрозы?

"Нет, угроз мужу не звучало, – уверяет Мария. – Но в этом и особенность подобных преступлений в Калуше – сначала у всех просто случаются "неприятности", а потом всем "советуют", чтобы не было больше пожаров или подрывов, то надо иметь "крышу". Но нам так никто и не перезвонил. Просто в нашем небольшом городе и так всем известно, к кому следует обращаться в таком случае. В Калуше было много поджогов и все "ниточки" вели к одному и тому же мужчине".

К счастью, больше никаких проблем у этой семьи не возникало. Хотя они и дальше вынуждены были жить с опасениями.

"В тот день я так испугалась, что даже говорить не могла", – признается женщина.

Да и из дома, с которым связаны неприятные воспоминания, они все же съехали, продали его. Кстати, злоумышленник тогда что-то сделал и с собачкой. Возможно, сначала пытался прикормить – пес-то был беспризорным, знал всех людей на улице, а потом, предполагает Мария, мог воздействовать на него ультразвуком, потому что у животного в дальнейшем появились проблемы с ушами.

У законопослушных граждан все же остается надежда, что правоохранители будут защищать их жизнь, здоровье и дело.