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Среда, 21.04.2021
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Череда смертей в харьковском роддоме: открылись новые подробности
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф

Третья роженица, которая умерла в Харьковском роддоме № 2, поздно обратилась за медицинской помощью.

Об этом рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан после сессии городского совета.

"….мать поздно обратилась, имея легочную недостаточность", - уточнила она, добавив, что ребенка умершей женщины передали в в областной перинатальный центр.

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По словам заммэра, у ребенка на фоне легочной недостаточности у матери началась гипоксия.

Отметим, что умершая женщина болела коронавирусом. Женщину перевели из роддома №2 в Харькове в областную клиническую больницу, где через несколько часов она умерла. О состоянии ребенка на данный момент ничего не известно.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харьковском роддоме № 2 умерли две роженицы, у которых был диагностирован COVID-19 – 31 год и 25 лет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Харьков, Смерти, Роженицы, Коронавирус, Роддома, Covid-19.
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