Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом

Муж роженицы из Харькова, которая умерла от коронавируса во втором городском роддоме 4 апреля, обратился к основателю SpaceX Илону Маску, попросив изобрести машину времени.

Об этой просьбе на английском языке он написал на своей странице в Instagram.

"Я очень надеюсь, что вы прочтете мое письмо, потому что оно очень важно для одного сломленного мужчины и двух его маленьких дочерей, которые остались без лучшей жены и матери в одном лице во всем мире. …вы человек, который однажды изобретет машину времени. И эта машина мне очень нужна. Я отчаянно нуждаюсь в этой машине, чтобы иметь возможность вернуть к жизни мою жену", - написал он.

Дмитрий (так зовут вдовца, - Авт.), обращаясь к Маску рассказал, то его супруга умерла от COVID-19, несмотря на то, что месяц боролась с болезнью.

"Я точно знаю момент, когда смогу спасти ее, и хочу туда вернуться. Если я это сделаю, моя жена впервые встретит свою малышку Мию, у нее будет шанс впервые увидеть, как ее старшая дочь ходит в школу, она сможет осуществить свою мечту стать модельером, она родит еще четверых наших детей, и мы умрем вместе в 84 года, держась за руки, как мы мечтали. Пожалуйста, изобрести эту машину времени", - взмолился мужчина.

Как сообщал "Телеграф", ранее во вторник, 20 апреля, в Харьковском роддоме умерла еще одна роженица. Она стала третьей роженицей, умершей во 2-м городском роддоме. Позже стало известно, что женщина поздно обратилась за помощью к медикам.