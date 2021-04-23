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Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом

Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф фото: Instagram

Муж роженицы из Харькова, которая умерла от коронавируса во втором городском роддоме 4 апреля, обратился к основателю SpaceX  Илону Маску, попросив изобрести машину времени.

Об этой просьбе на английском языке он написал на своей странице в Instagram.

"Я очень надеюсь, что вы прочтете мое письмо, потому что оно очень важно для одного сломленного мужчины и двух его маленьких дочерей, которые остались без лучшей жены и матери в одном лице во всем мире. …вы человек, который однажды изобретет машину времени. И эта машина мне очень нужна. Я отчаянно нуждаюсь в этой машине, чтобы иметь возможность вернуть к жизни мою жену", - написал он.

Дмитрий (так зовут вдовца, - Авт.), обращаясь к Маску рассказал, то его супруга умерла от COVID-19, несмотря на то, что месяц боролась с болезнью.

"Я точно знаю момент, когда смогу спасти ее, и хочу туда вернуться. Если я это сделаю, моя жена впервые встретит свою малышку Мию, у нее будет шанс впервые увидеть, как ее старшая дочь ходит в школу, она сможет осуществить свою мечту стать модельером, она родит еще четверых наших детей, и мы умрем вместе в 84 года, держась за руки, как мы мечтали. Пожалуйста, изобрести эту машину времени", - взмолился мужчина.

Как сообщал "Телеграф", ранее во вторник, 20 апреля, в Харьковском роддоме умерла еще одна роженица. Она стала третьей роженицей, умершей во 2-м городском роддоме. Позже стало известно, что женщина поздно обратилась за помощью к медикам.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Харьков, Смерти, Роженицы, Илон Маск.
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