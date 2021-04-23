Обвал в шахте на Днепропетровщине закончился трагедией: спасатели нашли тело рабочего

На шахте Благодатная (шахтоуправление им. Героев космоса) в Днепропетровской области во время демонтажных работ случился обвал пород.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Он указал, что в момент обвала на месте происшествия находилось двое сотрудников. Один из них получил легкие травмы, другой, к сожалению, погиб.

"Под завалом на шахте "Благодатная" найдено тело без признаков жизни. Погибший горнорабочий очистного забоя Курасов Дмитрий Валерьевич 1991 года рождения. Без отца остались двое детей, одного и пяти годиков", - написал он и выразил соболезнования семье погибшего.

Как сообщалось ранее, житель Волынской области показал видеозапись вырубки леса в селе Стобыховка.