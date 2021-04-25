Цепляться за трамваи уже не модно: горе-экстремалы в Одессе перешли на новый уровень (видео)

В Одессе люди по разному решают транспортный вопрос. Некоторые цепляются за грузовик, чтобы доехать к месту назначения.

Видео такое поездки опубликовали в telegram-канале "Одесса INFO".

"Видать цепляться за трамвай уже не модно и некоторые на новый уровень перешли", - отметили авторы канала.

На кадрах можно лицезреть мужчину, который ухватился за кузов грузовика и "путешествует" таким образом.

В комментариях предположили, что это был грузчик, которого забыли.

"Ну что за маразм, не лучше уже пешком пойти, и остаться целым?", "За проезд зато платить не надо", - добавили остальные читатели.

Напомним, недавно в сети обсуждали жительницу Одессы, посетившую супермаркет в одном нижнем белье и маске. А другой житель Одессы выкинул из окна своей квартиры кучу вещей. В соцсетях написали что у него проблемы с психикой.

Также недавно в сети написали о водителе маршрутного такси из Одессы, который вместе со сдачей за проезд он передает людям леденцы. Таким образом, мужчина пытается добавить людям позитивных эмоций.