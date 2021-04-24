Разборки ритуальщиков? Открылись новые подробности ночного пожара со взрывом в Харькове

Микроавтобусы, сгоревшие в Харькове в ночь с пятницы на субботу с 23 на 24 апреля, принадлежали семье предпринимателей, занимающихся ритуальным бизнесом.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

На кадрах видео момента поджога микроавтобусов, которое "слили" в сеть, видно, как неизвесный мужчина проник на стоянку автомобилей, где стояли микроавтобусы. Он направился именно к тому месту, где они припаркованы. Уже через секунду видно зарево от огня, а ранее "засветившегося" на ролике "героя" - уже нет.

В сети предположили, что это месть конкурентов паре, которая занимается довольно прибыльной деятельностью.

"Конкуренция", "Пошли переделки власти)", "Черный юмор", "Бизнес по-харьковски", "90-е вернулись", "Когда кремация в подарок:)", – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в жилом квартале Киева сгорели сразу несколько автомобилей.

Также недавно похожая ситуация произошла на столичной Воскресенке. Там также автомобиль сгорел Toyota, хозяин которого постоянно парковал его на газоне.