Суть жизни на оккупированном Донбассе показали в одном объявлении

В оккупированном Донецке начали резать вагоны на металл.

Об этом пишет местный блогер donetchanyn в своем телеграм-канале.

На обнародованном ним скриншоте размещено объявление о том, что на металл нужно порезать 500 ЖД-вагонов. При этом, за один разрезанный вагон платят 3000 рублей (около 1100 гривен).

Комментаторы выразили опасение, что дело может быть несогласованным с местными "властями".

При этом, вагоны не единственное, что стало жертвой распила в т.н. "ДНР", как сообщалось ранее, в Донецке демонтировали единственное в городе колесо обозрения.

Впрочем, решение о распиливании вагонов выглядит вполне логичным, если учесть во что превратился донецкий вокзал после прихода "русского мира".